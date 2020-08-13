Konyaaltı Belediyesi Salda Gölü'ne destek olacak Konyaaltı’na Burdur’dan kardeş geldi

Konyaaltı Belediyesi, sınırlarında yer alan Salda Gölü’yle isminden sıkça bahsedilen Burdur’un Yeşilova Belediyesi’yle kardeş oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yeşilova Belediyesi ile sözde değil özde bir kardeşlik ilişkisi kurduklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, kardeş şehir ağına Burdur’un Salda Gölü’yle adından sıklıkla bahsedilen Yeşilova Belediyesi’ni de ekledi. Haziran ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Konyaaltı Belediyesi’nin Yeşilova Belediyesi ile kardeş belediye olma teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Prosedürlerin tamamlanmasından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, Yeşilova Belediyesi’ni ziyaret etti. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’i makamında ziyaret eden Semih Esen, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şenel, daha sonra Başkan Esen’e ilçenin en önemli değeri olan Salda Gölü’nü gezdirdi. İki başkan, daha sonra kardeş kent protokolünü imzaladı.



Her türlü desteğe hazırız

Konyaaltı Belediyesi Meclisi’nde görüşülen ve kabul edilen kardeş kent protokolünü, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile birlikte attıkları imzalarla resmiyete kavuşturduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yeşilova Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü ile ünlenen Yeşilova Belediyesi, tarihi ve doğa güzelliği ile büyük değere sahip. Belediyecilik alanında tecrübelerimizi kendilerine aktaracağız. Konyaaltı Belediyesi olarak ekonomik anlamda da üzerimize düşen desteği sağlayacağız. Siz bizim abimizsiniz, biz bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah sözde değil özde bir kardeşlik yaşarız. İki ilçe halkımızın bu birliktelikten hem sosyal hem de kültürel kazanımlar elde edeceklerine inanıyorum” dedi.



Restorasyon desteği

Protokol töreni sonrası Mümtaz Şenel ile birlikte Salda Gölü kıyısında yer alan Yeşilova Belediyesi Sosyal Tesisini ziyaret eden Başkan Semih Esen, buranın da restorasyonuna destek olabileceklerini söyledi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise konuşmasında Yeşilova ilçe nüfusunun yaz döneminde yaklaşık 5 katına çıktığını belirterek, zaten kısıtlı olan bütçeyle aynı oranda hizmet ulaştırmanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi ile yaptıkları protokolün hem kültürel hem ekonomik büyük fayda sağlayacağına inandığını dile getiren Mümtaz Şenel, Salda Gölü’nün bir resmini hediye ederek Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e destekleri için teşekkür etti.

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