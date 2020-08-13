Antalya’da polisten sahte içki ve tütün operasyonları 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda, binlerce sahte içki, tütün ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Antalya’da polisin düzenlediği 5 ayrı operasyonda çok sayıda sahte içki, tütün ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. 10 Ağustos Salı günü Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleşen 5 ayrı operasyonda çeşitli markalarda sahte içki, litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 522 litre sahte alkol, boş içki şişeleri, sahte içki yapımında kullanılan (şişe kapağı, boğaz jelatini, etiket ve ambalaj), sahte TAPDK bandrolleri, sahte içki yapımında kullanılan anason ve aromalar, 3 bin 664 adet cinsel içerikli ürün (Macun, Hap, Jel ve Sprey), 21 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 64 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 227 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 258 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirilmiştir.

Olaylarla ilişkisi olan 6 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve TCK187 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

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