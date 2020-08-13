İneğin ipine dolanarak sürüklenen yaşlı adam öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ipine dolandığı inek tarafından sürüklenen Ahmet Koç (81), yaşamını yitirdi.
Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'nde oturan Ahmet Koç, dün akşam saatlerinde ahırdaki hayvanlara su vermek isterken ayağı ineğin ipine dolandı. İnek tarafından yaklaşık 130 metre sürüklenen Koç, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koç'un cenazesi, bugün Koçlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-08-13 12:56:38
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