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CHP Konyaaltı’nda 8 üye disiplin kuruluna sevk edildi Üyelerin sosyal medyada parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi

İHA

CHP Konyaaltı’nda 8 üye disiplin kuruluna sevk edildi Üyelerin sosyal medyada parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Yönetim Kurulu, olağan toplantısında 8 üye, sosyal medyada parti yararlarını zedeleyici yayın yaptıkları, parti görevlilerine küçültücü ve hakaret içeren sözler söyledikleri gerekçesiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.
İlçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Onur Duruk delege olarak katıldığı CHP Kurultayı hakkındaki gözlem ve değerlendirmelerini anlattı. Toplantıya katılan İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Solmaz da, katıldığı CHP Genel Merkez Kadın Kolları Kurultayı'ndaki izlenim ve değerlendirmelerini aktardı.
Partiye üyelik başvurusunda bulunan 15 yeni CHP'linin üyeliklerinin kabul edildiği toplantıda, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan aylık ve altı aylık projeler ele alındı.
İlçe Saymanı Ali Ergene de, yeni bir ilçe binası satın alınması konusundaki çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi sundu ve CHP Genel Merkezi'nin 2021 Ocak ayına kadar gayrimenkul satın alınmaması yönündeki kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Topantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzasıyla 16 Mart 2020 tarihinde gönerilen genelge ile bugün Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreter Selin Sayet Böke imzasıyla, CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi kısıtlaması genelgesi doğrultusunda, ilçe binasının açık kalma saatlerinin pandemi sürecinde olduğu gibi 10.0013.30 olarak devam etmesi kararlaştırıldı.

Disiplin Kurulu'na sevk edildiler
Bu arada, Yönetim Kurulu üyelerinin de arasında yer aldığı partililerin, bazı üyelerin sosyal medya aracılığıyla partiye zarar verici içerikteki yayınlarından şikayet ettikleri dilekçeler ve eklerindeki belgeler ele alındı.
Yapılan görüşmeler sonucunda CHP üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları, parti yararlarını zedeleyici yayın yaptıkları, parti görevlilerine küçültücü ve hakaret içeren sözler söyledikleri, partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkardıkları ve sosyal medya aracılığıyla yaydıkları anlaşılan 8 kişi gereği yapılmak üzere İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

“Eleştirilere açığız ama kimse partilerimize veya kimliğine hakaret edemez”
İlçe Başkanı Onur Duruk, bazı parti üyelerinin sosyal medya aracılığıyla bir süredir parti kimliğine, parti üyeleri ve yöneticilerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan, hakarete varan söylemlerine yönelik parti içi disiplin mekanizmasının işletileceğini kaydetti. Onur Duruk, "Eleştirilere açığız ama hiç kimse partililerimize ve parti kimliğine hakaret edemez" dedi.

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