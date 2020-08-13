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2 yıl önce oda başkanını silahla vurduğu oda binası önünde bıçaklı eylem yaptı Polis eylemciyi, savcılığa götürme sözüyle vazgeçirdi

İHA

2 yıl önce Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanını sol bacağından silahla yaralayan kişi bu kez, oda önünde boğazına dayadığı ekmek bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Polis eylemciyi, savcılığa götürme sözüyle vazgeçirdi.

2 yıl önce oda başkanını silahla vurduğu oda binası önünde bıçaklı eylem yaptı Polis eylemciyi, savcılığa götürme sözüyle vazgeçirdi

2 yıl önce Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanını sol bacağından silahla yaralayan kişi bu kez, oda önünde boğazına dayadığı ekmek bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Polis eylemciyi, savcılığa götürme sözüyle vazgeçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00’da Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı Pazarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde yaşadığı bir sorun nedeniyle bunalıma giren Hayrettin O., Antalya Semt Pazarcıları Odası önünde bıçaklı eylemde bulundu. Hayrettin O., boğazına dayadığı ekmek bıçağıyla cadde ortasındaki refüje çıktı. Bıçaklı kişiyi görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, güvenlik amaçlı caddeyi trafik akışına kapattı. Yaklaşık 15 dakika sorunlarını anlatan Hayrettin O., polisten kendisini savcılığa götürmesini istedi. Polisin söz vermesi üzerine Hayrettin O., bıçağını yere atıp eyleminden vazgeçti. Polis tarafından maske takılıp, su verilen Hayrettin O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hayrettin O.’nun 2 Nisan 2018 tarihinde Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz’e silahla yaralayan kişi olduğu öğrenildi.
İsmail Öz ise yaşananlarla ilgili olarak, "Bu kişi 2 yıl önce beni yaraladı. Yakınlarının araya girmesiyle affettim. Ama yaklaşan oda seçimleri öncesi bu şahıs yine ortaya çıktı. Bize seçimler öncesi yapılan bir komplo diye düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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