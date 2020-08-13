Korkuteli’nde pozitif vaka sayısı 31’e yükseldi, kaymakam uyardı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid19 vaka sayısının 31’e yükseldiğini belirterek, hassasiyetin artırılması gerektiğini vurguladı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Korkuteli’ne pozitif vaka sayımız 31 oldu. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetlerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım” açıklamasında bulundu.

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