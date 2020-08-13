Alanya’da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli, gizlendiği evde yakalandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma’ suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheli, gizlendiği evde polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ‘Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma’ suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan Y.G.’nin (43) ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kadıpaşa Mahallesi’ndeki gizlediğin eve baskın düzenledi. Baskında adresteki Y.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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