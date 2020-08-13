Alanyaspor’da 3 imza birden Davidson Pereira, Fatih Aksoy ve Ufuk Ceylan Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Davidson Pereira ile 3, Fatih Aksoy ile 5, Ufuk Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson Pereira ile 3, Beşiktaş’tan gelen 22 yaşındaki stoper Fatih Aksoy ile 5, Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi biten eski kalesi Ufuk Ceylan ise 1 yıllık sözleşmeyle kendilerini Alanyaspor’un renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.



Davidson: “Takımın hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız”

Davidson ise, “Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



Fatih Aksoy: “Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım”

Fatih Aksoy da, “Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.



Ufuk Ceylan: “Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum”

Ufuk Ceylan ise şöyle konuştu:

“Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız.”

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