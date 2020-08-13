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Başkan Böcek’ten Manavgat’a 625 milyon TL’lik yatırım sözü

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta 106 muhtar ve STK temsilcileri ile buluşarak talep ve önerilerini dinledi. 2019 Nisan ayından bu yana Manavgat'a 59 milyon TL'lik ASAT yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, 5 yıl içinde ise 625 milyon TL'lik yatırımı hayata geçireceklerini açıkladı. Basın toplantısı da düzenleyen Başkan Böcek, Manavgat'a Katı Atık Transfer İstasyonu kazandıracaklarını, sulama suyu projesini hayata geçireceklerini ve Manavgat Hali'ni büyüteceklerini müjdeledi. Hizmet isteyen herkesi önemsediklerini belirten Başkan Böcek,...

Başkan Böcek’ten Manavgat’a 625 milyon TL’lik yatırım sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’ta 106 muhtar ve STK temsilcileri ile buluşarak talep ve önerilerini dinledi. 2019 Nisan ayından bu yana Manavgat’a 59 milyon TL’lik ASAT yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, 5 yıl içinde ise 625 milyon TL’lik yatırımı hayata geçireceklerini açıkladı. Basın toplantısı da düzenleyen Başkan Böcek, Manavgat’a Katı Atık Transfer İstasyonu kazandıracaklarını, sulama suyu projesini hayata geçireceklerini ve Manavgat Hali’ni büyüteceklerini müjdeledi. Hizmet isteyen herkesi önemsediklerini belirten Başkan Böcek, “Bürokratlarıma talimat veriyorum. Yaylalarda su patlağı bile varsa dağı taşı aşacaksınız suyu vatandaşa ulaştıracaksınız” diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz hafta Alanya ile başlayan ilçe ziyaretlerine Manavgat ile devam etti. Yoğun bir program ile Manavgatlı hemşerileri ile buluşan Başkan Böcek, ilk olarak 106 muhtar ile kahvaltıda buluştu. Ardından muhtarlarla toplantı yapan Başkan Böcek’in programına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı ve belediye bürokratları katıldı. Başkan Böcek, muhtarları dinlemeden önce yapılan hizmetlerle ilgili konuştu.

Yatırım sözü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Nisan 2019’dan bu yana Manavgat özelinde ve Antalya genelinde yaptığı çalışmaların muhtarlara anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Böcek, 5 yıllık sürede yalnız ASAT’ın Manavgat’a 539 milyon TL, diğer hizmetlerle birlikte belediyenin toplam 625 milyon TL’lik yatırım yapacağını vurguladı. Başkan Böcek, “Ben Manavgat’a ne söz verdiysem, seçim bildirgemde ne yazdıysam onu yapacağım. Rahat olun” dedi. Manavgat’a yapılacak yatırımlar ile ilgili de bilgi veren Başkan Böcek, “Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu ile ilgili Şükrü Başkanım 5 dönümlük yeri Büyükşehir Belediyemize tahsis etti. Ben de talimatı verdim. Projeleri hazırlandı. Yola terk ve tescil işlemlerinin tamamlanması için ihaleyi bekletiyorum. Hemen bitirdiği anda bu istasyonun ihalesini yapmış olacağız. Yaklaşık 3 milyon lira keşif bedeli olan bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Manavgat hali büyüyecek
Başkan Böcek Manavgat Sulama Suyu Projesi’ne de değinerek, “Taşağıl Çardak’ta 20202021 yılı ile ilgili sari yıl olmak üzere 5 dekar alan sulanacak. Buradan da 12 bin çiftçimiz yararlanacak” diye konuştu. Başkan Böcek yapılan görüşmeler neticesinde Manavgat’a en kısa sürede doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi. Başkan Böcek Manavgat Hali ile ilgili olaraksa, “Hali 22 bin metrekareden 32 bin 800 metrekareye çıkaracağız. 65 milyon lira keşif bedeli var. En kısa zamanda ihalesini yapacağız” dedi. Turizm, tarım ve ticaretin en önemli ilçelerinden biri olan Manavgat’ın kanalizasyon sorununu çözmek için de çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Böcek, 174 km kanalizasyon projesinin Eylül ayında ihalesinin yapılacağını ifade etti.

Eylül'de ihale yapılacak
Başkan Böcek, Manavgat’ın Belenobası, Saraçlı, Değirmenli, Güzelyalı, Hocalı, Tepeköy, Ahmetler, Örenşehir, Oymapınar ve Sarılar mahalleleri başta olmak üzere içme suyunda yenileme çalışmaları ve şebeke çalışmaları yapılacağını belirterek, “Bu mahallelerdeki ihaleler pandemiden dolayı, aynı zamanda ödenek sıkıntısı çekildiği için Haziran’da yapılacaktı. Ancak Eylül ayına ertelendi. Eylül ayında ihaleleri kesinlikle gerçekleştireceğiz. Şu anda tüm şartnamelerimiz hazır. Bununla birlikte içme suyu kaynakları ve depolarımızın ıslahı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Dğı taşı aşarak suyu ulaştıracaksınız
Pandemi süreci ile birlikte belediyenin gelir giderleriyle ilgili yüzde 54’lük bir düşüş yaşandığını vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, “Elimizden geldiğince dikkatli davranarak acil olan projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Böcek, muhtarlardan gelen her talep ve öneriye hassasiyetle yaklaştığını belirterek, “Aynı duyarlılığı ekibim de gösterecektir. Hizmetin bahanesi olamaz. 5 yıllık hedeflerimiz var. Program dahilinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ben hayatım boyunca kimseyi kandırmadım. Yalan söylemem geçiştirmem. Ben burada Daire Başkanı arkadaşlara talimat veriyorum. Yapılması gereken öncelikli hizmetleri sıraya koyacağız onları yapacağız. Yaylalarda su patlağı bile varsa dağı taşı aşacaksınız suyu vatandaşa ulaştıracaksınız” diye konuştu.

Cem Oğuz ASAT yatırımlarını anlattı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Cem Oğuz da 106 mahalleye sahip Manavgat’ta Başkan Muhittin Böcek’in göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ve ASAT tarafından yapılan çalışmaları özetledi. Bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Manavgat’a 59 milyon 565 bin 945 liralık hizmet ve yatırım yaptığını söyleyen Oğuz, “35 bin 456 metrelik içme suyu boru hattı döşendi. 7 bin 349 metrelik kanalizasyon hattı yatırımı yapıldı. 347 metrelik yağmur suyu drenaj yatırımları yapıldı. 15,5 milyon liralık atıksu arıtma yatırımları, asfalt yatırımları, kanal açma ve temizleme hizmeti verildi” dedi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 63 km’lik sathi kaplama, 146,8 km’lik stabilize, 677 km’lik greyderli bakım, 585 tonluk asfalt yama, 1611,5 metrelik büz, bakım onarım 30 km’lik bir yol yaptığını anlattı.

4400 noktada dezenfeksiyon
Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın mezarlık bakım onarım ve çit yapımlarını gerçekleştirdiğini belirten Oğuz, Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nın ise 2020 yılında caddeler Manavgat Belediyesi’ne devredilene kadar 488 bin 350 metrekarelik cadde temizliği yaptığını söyledi. Vektörle mücadele için 30 araç ve 136 personel ile hizmet verildiğini ifade eden Oğuz, “Mart ayından bu yana pandemi sürecinde kamu binalarında 4400 noktada dezenfeksiyon yapıldı” dedi.

Sosyal yardımlar sürüyor
Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın da 106 mahallenin 87’sinden gelen 293 adet talebin 76’sının sonuçlandırdığını söyleyen Cem Oğuz, 146 talep ile de ilgilenildiğini ifade etti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın gıda paketi desteği, sosyal kart, mobil kuaför, gençlik eğitim danışmanlık hizmeti, engelsiz ulaşım hizmeti, engellilere yönelik danışmanlık hizmeti, ATASEM kursları ile Manavgatlıların yanında yer aldığını belirtti. Oğuz, Haziran ayı itibariyle 25 yaş arası çocuklara yönelik aylık 8 litre Halk Süt desteği sağlandığını da sözlerine ekledi. Oğuz, Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nın çalışmalarının yanı sıra Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da çiftçilere 25 bin liralık çelik boru desteği, 4 kooperatife elektrik desteği verdiğini ifade etti.

Çetin destek istedi
Oğuz’un açıklamalarının ardından muhtarlara söz verildi. Sivrisinekle ilgili gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Başkan Böcek, pandemi sürecinde gerçekleşen yoğun ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle vektörel mücadelede aksamalar yaşandığını ifade etti. Başkan Böcek vektörel mücadele konusunda Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin’e söz verdi. Prof. Dr. Çetin, sinekle ilgili yaşanan sorunun temelinde pandemi mücadelesi olduğunu vurgulayarak, bunun yanı sıra vatandaşlardan da yeterli desteği görmediklerini söyledi. PTT çukurlarına, kablo kanalları sistemlerine atık bırakıldığını, tarlaların aşırı miktarda sulandığını, arıcılığın yapıldığı bölgelerde ilaçla larva mücadelesi yapılmasının istenmediğini söyleyen Çetin, “Bunlar da vektörel mücadelemizi olumsuz etkiliyor” dedi.

Şikayetler azalacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vektörel mücadeleye bilimsel yaklaştığını dile getiren Çetin, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Tek hedefimiz var sadece Manavgat’ta yaşayan değil şehrimize gelen ve sayısı milyonlara varan turistlerin de, herkesin rahat etmesi ve buradan iyi intibalarla ayrılması. Ben Büyükşehir Belediyesi’ne bilimin gösterdiği yolu seçtiği ve bizlerle hareket ettiği için teşekkür ediyorum. Biz sizin için elimizden geldiği kadar koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Özellikle haşere mücadelesi isteyen muhtarlara yanıt veren Prof. Dr. Hüseyin Çetin Antalya’da ilaçlama konusunda Türkiye’nin en kaliteli ürünlerinin tedarik edilerek kullanıldığına dikkat çekti. Ekiplerin açabildiği her noktayı ilaçladığını belirten Çetin kısa sürede bu şikayetlerin hepsinin azalacağını belirtti.
Başkan Böcek, muhtar buluşmasının andından İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı’yı ziyaret ederek yeniden göreve gelmesinden dolayı görevinde başarılar diledi. İYİ Partiden sonra CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar’ı da ziyaret eden Başkan Böcek Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Ziyarette Manavgat’ın ihtiyaçları ve yatırımları konuşuldu.

STK'larla buluştu
Başkan Böcek parti ziyaretlerinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgat STK temsilcileri ile buluştu. STK temsilcilerine de hizmetlerini anlatan Başkan Böcek, Manavgat’a 3 tane kreş açacaklarını söyledi. STK’ların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, yapılabilecek ne varsa Manavgat’a yapacaklarını belirtti.
Başkan Böcek, STK toplantısının ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte Manavgat Herford Caddesi’nde devam eden altyapı ve kanalizasyon çalışmasını inceledi. 23 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, çalışmaların Kasım ayı sonunda bitirileceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şükrü Sözen'i ziyaret etti
Başkan Böcek, daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Manavgat’a yapılan hizmetlerde Sözen’in kendisine büyük destek verdiğini belirten Başkan Böcek, “ Birlikte güzel işler yapıyoruz. Antalya’nın en özel ve güzel ilçesi Manavgat’ımız hizmetin en iyisine layık. Bu kapsamda Şükrü başkanımda çok güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Kendisine ve ekibine güzel hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

625 milyon liralık yatırım sözü
Başkan Muhittin Böcek, Şükrü Sözen’in ziyaretinin andında Side Ek Hizmet Binasında Manavgat basın mensupları ile bir ayaya geldi. Günü değerlendiren ve yatırımlar hakkında basına bilgi veren Başkan Böcek, 8 Nisan 2019 yılından bu yana Manavgat’a ASAT dahil, 59 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Böcek, kalan görev süresi içerisinde yapacakları yatırımlarla ilgili de şunları söyledi: “İçme suyuna 274 milyon 737 bin TL. kanalizasyona 115 milyon 384 bin TL, yağmur suyuna 14 milyon 205 bin TL, atıksu arıtmaya 135 milyon 500 bin TL, kırsal yollar dahil, 85 milyon 550 bin TL, yalnızca ASAT 539 milyon 826 bin TL olmak üzere toplamda, 625 milyon TL’lik yatırım yapacağız.”

Emekli kahvesi geliyor
Başkan Böcek, sosyal projelere büyük önem verdiğini belirterek, Manavgat’a 3 kreş ve ayrıca etüt merkezleri yapacaklarını anlattı. Emekli kahvesi yapacaklarını da açıklayan Başkan Böcek, “ Emekli bireylerimizin çayını, kahvesini ücretsiz içeceği projemizi gerçekleştireceğiz. Dağınık çalışmayalım diye Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını açacağız, aşevi kuracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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