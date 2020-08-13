Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu turist yaşamını yitirdi.

Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu turist yaşamını yitirdi.
Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında İncekum Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Kaldığı otel odasında nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu Goran Stankovic (50) durumu otel çalışanlarına bildirdi. Bunun üzerine otel yetkilileri de 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Sırbistan uyruklu turisttin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği düşünün Stankovic’e korona virüs testi de yapıldı. Stankovic’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya OSB’de yangın Kimyevi madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Antalya OSB’de yangın Kimyevi madde fabrikasında ...
Alanya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Alanya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Otel odasında fenalaşan Sırp turist öldü
YEREL HABERLER Otel odasında fenalaşan Sırp turist öldü
Aytemiz Alanyaspor, ayrılan 10 futbolcuya teşekkür etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, ayrılan 10 futbolcuya teşekkür ...
Alanyaspor’da 10 ayrılık
YEREL HABERLER Alanyaspor’da 10 ayrılık
Başkan Böcek’ten Manavgat’a 625 milyon TL’lik yatırım sözü
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten Manavgat’a 625 milyon TL’lik yatırım ...
Aytemiz Alanyaspor'dan imza şov
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan imza şov
Alanyaspor’da 3 imza birden Davidson Pereira, Fatih Aksoy ve Ufuk Ceylan Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Alanyaspor’da 3 imza birden Davidson Pereira, Fatih ...
ATSO Başkanı Çetin’den sanayicilere ikinci 500 tebriği
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin’den sanayicilere ikinci 500 ...
'Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz'
YEREL HABERLER 'Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını ...
Alanya’da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli, gizlendiği evde yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli, ...
Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Alanya’ya bin 500 metrekarelik çocuk parkı
YEREL HABERLER Alanya’ya bin 500 metrekarelik çocuk parkı
Boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Boş arazide erkek cesedi bulundu
İneğin ipine dolaşan yaşlı adam hayatını kaybetti 81 yaşındaki adam, ineğin 130 metre sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İneğin ipine dolaşan yaşlı adam hayatını kaybetti 81 ...
Boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Boş arazide erkek cesedi bulundu
Kepez’de kadınlara ikinci el eşyalarını satma fırsatı Ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara ‘Haydi hanımlar getir sat’ günleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Kepez’de kadınlara ikinci el eşyalarını satma ...
Korkuteli’nde pozitif vaka sayısı 31’e yükseldi, kaymakam uyardı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde pozitif vaka sayısı 31’e yükseldi, ...
Kadınlar 55 mahallede diyetisyen ve spor eğitmenleri eşliğinde spor ve sağlıklı beslenme hareketi ile buluştu Kadınlar için sağlık ve spor hareketi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' ile ilçe sakinleri doğru beslenme ve spora kavuşuyor Etkinlikte sporun yanında her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla da mücadele amaçlanıyor
YEREL HABERLER Kadınlar 55 mahallede diyetisyen ve spor eğitmenleri ...
Bıçakla intihar girişiminde bulundu, polis yardım sözüyle vazgeçirdi
YEREL HABERLER Bıçakla intihar girişiminde bulundu, polis yardım ...
Döşemealtı’nda ana içme suyu hattının bakım ve onarımı tamamlandı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda ana içme suyu hattının bakım ve ...
2 yıl önce oda başkanını silahla vurduğu oda binası önünde bıçaklı eylem yaptı Polis eylemciyi, savcılığa götürme sözüyle vazgeçirdi
YEREL HABERLER 2 yıl önce oda başkanını silahla vurduğu oda binası ...
Antalya’da deniz kaplumbağası yuvaları rekor sayıya ulaştı Deniz Kaplumbağalarını İzleme Koruma Projesi'nde yuva sayısında 3 bin bandını aşılarak 2016 yılında 2 bin 550 yuva sayısı geçildi EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Bu bölgede 21 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımızda en fazla yuva sayısına 2016 yılında 2 bin 550 yuva ile ulaşmıştık.”
YEREL HABERLER Antalya’da deniz kaplumbağası yuvaları rekor sayıya ...
Kepez’de ilkokula hazırlanan çocuklara ‘Okula hazırlık tarama testi’ hizmeti Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil becerileri değerlendirilerek, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan okula başlamaya hazır olup olmadıkları ölçülecek
YEREL HABERLER Kepez’de ilkokula hazırlanan çocuklara ‘Okula ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X