Otel odasında fenalaşan Sırp turist öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Sırp Goran Stankovic (50), otel odasında fenalaşıp, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Stankovic'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olay, saat 08.30 sıralarında, İncekum Mahallesi´ndeki bir otelde meydana geldi. Otele gelip yerleşen Sırbistan uyruklu Goran Stankovic, kaldığı otel odasında bir anda nefes darlığı yaşayıp, fenalaştı. Stankovic kötüleşince yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Stankovic'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Stankovic'e, koronavirüs testi de yapıldı. Stankovic'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-08-13 20:46:39



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