Antalya OSB’de yangın Kimyevi madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

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Antalya’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki bir kimyevi madde fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

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