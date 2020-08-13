Antalya OSB'de, kimya fabrikasındaki patlama korkuttu

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Veli KÖKENAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Antalya OSB 1'inci Kısım'da bulunan bir kimya fabrikasında, saat 19.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeniyle kısa süre sonra yangın çıktı. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Polis, olası tehlikelere karşı kimseyi bölgeye yaklaştırmıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKENAdem AKALAN

2020-08-13 21:09:12



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