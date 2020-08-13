Alanya'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Tolga Samur (21), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şerif A., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi´nde meydana geldi. Şerif A. yönetimindeki 07 GSM 45 plakalı otomobil, aynı yönde giden Tolga Samur'un kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Samur ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samur, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Samur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Samur'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü Şerif A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif A., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-08-13 21:42:06



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