AÜ'nün yeni rektörü, Prof. Dr. Özlenen Özkan



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü'ne, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. AÜ Rektörlüğü´ne, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

'HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni projelerle Akdeniz Üniversitesi´ni daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirterek, "Her şey daha güzel olacak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha ileri seviyeye getireceğiz. Dünya üniversiteleri arasında üniversitemizi daha üst seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyacağız" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-08-14 00:56:26



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