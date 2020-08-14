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Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı

DHA

Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ÜNİVERSİTEDEN yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önüne çıkan 'deneyim' şartını aşamayan genç mühendislere Antalya'daki AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi istihdam sağladı. 20 mühendisi bünyesine alıp maaş vererek pratik eğitimden geçiren firma bu yıl içerisinde 40 mühendisi deneyim şartı aramadan istihdam edeceğini duyurdu.Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 25'inci yılında bünyesinde oluşturduğu eğitim modülü ile genç mühendislere kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunduğunu açıkladı.Elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarında 20 mühendisi bünyesinde istihdam eden firma 3 aylık eğitimin sonunda mülakatı geçen mühendislerle birlikte çalışmaya devam edeceğini, birlikte çalışma imkanı bulamadığı mühendislere ise istedikleri yerde istihdam edilmeleri konusunda destek sağlayacağını duyurdu.Şirket konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu;"AKE-MEP projesi kapsamında eğitim verilen mühendisler, firma içindeki tüm sosyal haklardan faydalanırken ayrıca İş-Kur üzerinden de maaş alıyor. Üretim tesisindeki tüm faaliyetlerde görev alarak üniversitede aldıkları teorik eğitimi pratikte de uygulama imkanı yakalayan mühendisler, işe alım sürecindeki 'deneyim' kriterini de burada tamamlamış oluyor.  20 mühendis her sabah deneyimli mühendisler tarafından o günkü çalışma programlarını bir toplantıyla belirleyip işbaşı yapıyor. Kaynaktan montaja, proje çiziminden AR-GE çalışmasına kadar üretimin her safhasında yer alan mühendisler en başından takip ettikleri ürünlerin testini de yine birlikte yapıyor."YILDA 40 MÜHENDİS İSTİHDAMIYılda iki defa olmak üzere 20 mühendisi istihdam etmek üzere bünyelerine alacaklarını ve eğitimden geçireceklerini ifade eden AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, 25 yıldır mesleki eğitime önem verdiklerini anlattı. Dünyada geçerli olan bir iş yaptıklarını da kaydeden Gürkan, "Bütün firmalar deneyimli mühendis ararlar. Mezun olan arkadaşlarda iş ararlar. Biz bu süreci kısaltmak istedik. Genç arkadaşlarımız için bir ilan açtık ve çeşitli mülakatlardan geçtiler. Burada bir fiil işin başında olarak hem eğitim alıyorlar hem de işi yerinde görüp deneyimliyorlar" dedi.DENEYİM ŞARTI ARANMIYORProgramın bitmesini takiben bir mülakat daha yapacaklarını anlatan Canan Keskin Gürkan, "20 kişilik bir kadromuz var. Hatta yılda iki defa bu projeyi uygulayacağımızı düşünürsek yılda 40 mühendisi istihdam edeceğiz. Dünyada geçerli olan bu mesleği gençlerimize sevdirmek istiyoruz. Burada çalışmak zorunda değiller. Memleketlerine dönerlerse orada bir bayiliğimizi verebiliriz. Deneyim aradığımız bazı pozisyonlar var ama bu işin devamlılığı için deneyimsiz olan bir mühendis arkadaşımız buraya gelip eğitimleri aldıktan sonra bu sektörde oldukça yetkin olabilirler" diye konuştu.'KABUL EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'Firmada hem eğitim alıp hem deneyim hem de para kazanmaya başlayan genç mühendislerden 24 yaşındaki Mehmet Sevim, Beykent Üniversitesi inşaat ve makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu söyledi. Proje kapsamında başvurduğunu ve kabul edilince işe başladığını söyleyen Sevim, mekanik tesisat alanında çalışmayı tercih ettiğini kaydetti. Yeni mezunların yaşadığı genel sorunların başında teorik bilgileri pratiğe dökme konusunda sorunlarla karşılaştıklarını da kaydeden Sevim, "Buraya geldiğimizde montaj, kaynak, kaset ve elektronik alanlarında kendimizi test etme imkanı yakaladık. İşin mutfağındayız. Burada çalışmak ve yurt dışı bağlantılarla kendimi geliştirerek AR-GE ağırlıklı çalışmaya hazırladım" dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun İsmail Kenel de AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketinde istihdam edildi. Mezun olmasının ardından iş başvurularında bulunduğunu ancak her defasında tecrübenin önüne bir engel olarak çıktığını kaydeden Kenel, "Yeni mezunları tecrübesiz oldukları için işe almak istemiyorlar. O sırada AKE-MEP projesine başvurdum. 'Beni çağırmazlar' diye düşünüyordum ama kabul gördüm ve burada çalışıyorum. Elektronik bölümünde kaset pano, asansörün iç mekanı ve beyni üzerine çalışıyorum. Okulda gördüğümüz bilgiler yeterli ama bunu hiç pratiğe dökmediğimiz için burası bakış açımızı geliştirdi. AKE-MEP kapsamında bir takvim verildi ve gün gün hangi çalışmayı yapacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez
2020-08-14 10:04:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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