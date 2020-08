Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 25’inci yılında bünyesinde oluşturduğu ‘Genç Mühendislere İstihdam Garantili Meslek Eğitimi AKE MEP Projesi’ ile 20 genç mühendise kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunmaya başladı.

Antalya OSB’nin yükselen firmaları arasında yer alan AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Şirketi, istihdam ve ülkeye kazandırdığı katma değerin yanında, genç mühendislerin yetiştirilmesi noktasında da projeler hayata geçiriyor.

Bu çerçevede mesleki eğitim projesini başlatan firma, 20 genç mühendise tecrübe ve deneyim kazandırmak için bir eğitim programı hazırladı. İlk etapta elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarında 20 mühendisi istihdam edip, eğitim vermeye başlayan firma, 3 ay sürecek eğitimler sonunda karşılıklı anlaşmaya vardığı mühendisler ile çalışmaya devam edecek. Kariyerini farklı alanlarda sürdürmek isteyen mühendisler için de istihdam yönlendirmesi yapacak. Firma tarafından AKEMEP adı verilen uygulama için her yıl 2 faklı eğitim modülü oluşturulacak. Yılda 40 genç mühendis istihdam edilip eğitim ve iş imkanı sağlanmaya devam edilecek.



“Teorik eğitim”

Proje kapsamında, farklı mühendislik dallarından en fazla 1 yıl tecrübesi bulunan 20 mühendis, 3 ay sürecek bir eğitim programına katılacak. Bu 3 aylık süreç içerisinde AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven firmasının üretim tesislerinde mühendis, usta ve ustabaşılar ile birlikte uygulama yapıp, yetkili ekip ve yöneticilerden sektör ile ilgili teorik eğitim almaya devam edecekler.



“Mesleki staja önem veriliyor”

AKEMEP’in amacı ve firma olarak geçmiş yıllarda yaptıkları eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, “2005 yılından itibaren mesleki staja çok önem veriyoruz. Düzenli olarak üniversite öğrencilerine özel staj programı sunuyoruz. Antalya OSB’de bulunan meslek lisemizde oluşturduğumuz asansör ve yürüyen merdiven sınıfımızda öğrencilerimizin, aldıkları teorik eğitimi pratik olarak görmelerini ve uygulamalarını sağlıyoruz. Onları meslek büyükleri ile buluşturup deneyim paylaşımının yapıldığı bir ortam oluşturuyoruz. Bu programlardan edindiğimiz tecrübeyi daha ileri bir seviyeye taşımak, genç mühendislerimizin de gelişimlerine katkı sağlamak istediğimiz için bu projeyi hayata geçirdik” dedi.



“İşi mutfağında öğreniyorlar”

Tüm dünyada geçerli olan sektörümüzün geleceğe taşınmasında asansör ve yürüyen merdiven konusunda beceri ve yetkinliklerin gelişmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık var, teknik beceri var. Bu proje kapsamında amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğrenerek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir. Bir diğer amacımız ise proje tamamlandığında belirli yetkinlikler ve tecrübe edinmiş mühendisleri hem iş hayatına kazandırmak hem de ülkemize ve gençlerimize katkıda bulunmaktır.” ifadelerini kullandı.



“Firmalar deneyim arıyor”

Canan Keskin Gürkan, Türkiye’de asansör ve yürüyen merdiven sektöründe hem üretim, hem montaj, hem de teknik servis yapan tek Türk markası olduklarını vurguladı.



“Aradaki mesafeyi azaltan yapı oluşturduk”

Gürkan, “Yaklaşık 15 yıldır alanında ve sektörümüzde staj konusunda çok talep alan bir firmayız. Konuyla ilgili de profesyonel bir programımız var. Aynı zamanda sanayi bölgemiz içerisinde bulunan meslek lisesinde asansör sınıfımız var. Diğer meslek liseleriyle de çalışmalarımız oluyor. Buradan çok tecrübe kazandık. Öğrencilerle çok diyaloglarımız oldu. Biz bunu bir adım öteye taşımak istedik. Üniversitelerden mezun olan genç mühendis arkadaşlarımız, iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü bütün firmalar deneyim arıyor. Aradaki mesafeyi azaltan yapı oluşturmak istedik. Buna da ‘AKEMEP’ projesi dedik.” ifadelerini kullandı.



“3 aylık eğitim”

Mezun olan veya 1 yıl çalışma deneyimine sahip mühendisler için ilan açtıklarını kaydeden Gürkan, gençlerin 3 ay boyunca asansör ve yürüyen merdiven mesleği alanında hem teorik, hem pratik bilgiler öğrendiklerini söyledi. Gürkan, aynı zamanda iş hayatında gerekli olan iletişim eğitimleri verdiklerini kaydetti.



“Dünyada geçerliliği olan bir meslek”

Asansör ve yürüyen merdivenin temel ihtiyaç olduğunun altını çizen Canan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyada geçerli olan bir meslek. İnsan gücüne, insan zekasına ihtiyacı olan bir meslek dalı. Dünyanın neresine giderse gitsin, asansör ve yürüyen merdiven mühendisliğinde kendisini geliştirmiş, teknik uygulama konusunda kendisini geliştirmiş kişi her yerde iş bulabilir. Bizim ihtiyacımız donanımlı genç mühendisler, mühendislerin ihtiyacı olan da kurumsal ve çalışabilecek firmalar. Biz bu noktada kendimiz için proje yürüttük.”



“40 mühendis eğitim alacak”

Kontenjanlarının 20 mühendisle başladığını aktaran Gürkan, “Yılda 2 kere projeyi açma kararı aldık. Üretim, montaj ve teknik servis ile çalışma alanlarımızın geniş olmasının avantajı ile toplam 40 istihdamlık alanımız var. Şuan 20 tane arkadaşımız bu programa dahil oldu. Türkiye’nin çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olmuş genç deneyimsiz arkadaşlarımız bu programa katıldılar” dedi.



“Sektörümüzü sevdirmek istiyoruz”

Projeyi tamamlayan mühendisleri sınava tabi tutacaklarını belirten Gürkan, “Daha sonra da karşılıklı görüşeceğiz. Onların bize geri bildirimleri de çok önemli. Onlar bizden memnun olursa, bizde onlardan memnun olursak, yerleri hazır. Başlayacak olacakları pozisyona göre ücretlerini de alacaklar. Şuan İşkur’dan ücretlerini alıyorlar. Program bittikten sonra yerleştirilecekleri alana göre ücretlerini almaya devam edecekler. Şuan için burada çalışmak istemiyorsa, bu mesleği sevdiyse fakat memleketine döndüyse, asansör firması kurmak istiyorsa kendilerine bayilik kurma konusunda yardımcı olacağız. Ya da başka firmada şansını denemek istiyorsa, iş bulma konusunda yardımcı olacağız. Buradaki amacımız, bizim sektörümüzü sevdirmek” diye konuştu.



“Program sonunda işi hazır”

Canan Keskin Gürkan, sektörün hem mekanik, hem inşaat, hem de elektrik alanını kapsadığını belirterek, bu yüzden gençlerin ilgi duyduğunu kaydetti.

Gürkan, sözlerini şöyle noktaladı: “Çoğu genç arkadaşımız okurken yaz döneminde staj yapıyorlar. Biz firmalara da çok görev düşüyor. Bizlerin onlara fırsat vermesi, imkan sağlaması gerekiyor. Deneyimli mühendis istemek kolay. ‘Biz ne yapıyoruz?’ sorusuna cevap verebilmek için bu alanları oluşturmamız lazım. ‘Altın bilezik’ dediğimiz nokta, işini en iyi yapandır. İyi bir mühendis, iyi bir yönetici olabilmeleri için, uygulamalı olarak ne iş yaptığını görebilen arkadaşlara farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu programa katılmış olan gençler, bizde ya da başka firmada bu sektörde işi, mesleği ve ücreti hazır diyebiliriz. Garantisi olan bir meslek.”



“İşin mutfağından gelenler şanslı olacak”

Fabrika Direktörü Tezer Özgöçer de böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genç bir mühendisken kendisinin de iş ararken zorluklar çektiğini anımsatan Özgöçer, “Her iş görüşmemde tecrübenin ön plana çıktığında, tecrübesizliğinden dolayı girmek istediği işlere giremediğimi iyi bilen biriyim. Okuldan yeni mezun olan pırıl pırıl arkadaşlarımıza sektörde tecrübe kazandırıyoruz. Bu projenin sonunda arkadaşlarımıza iş imkanı bizim fabrikamızda ya da başka yerlerde olabilir. Yeni olan proje çok iyi ilerliyor. Arkadaşlarımız başka yerlerde de işin mutfağından geldiği için daha güçlü olacaklar. Mühendis biri ve mühendis baba olarak projesi anlamlı buluyoruz. İşverenimize bu kapsamda teşekkür ediyorum” dedi.

Özgöçer, bu ve daha benzeri projelerin diğer firmalar tarafından da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.



“Kendimi şanslı hissediyorum”

Projede yer alan 20 yaşındaki Orhan Ercan, daha önce aynı fabrikada staj yaptığını anımsatarak, projeyi duyar duymaz başvuru yaptığını ve kabul edildiğini belirtti. 3 gündür proje çerçevesinde eğitimlerin devam ettiğini kaydeden Ercan, “Projeden çok memnunum. Daha önce tecrübem yoktu, sadece staj yaptım. Şu an kaynak bölümünü öğreniyorum. Daha sonra asansör ve yürüyen merdiven bölümünü öğrenmek istiyorum. Kendimi bu anlamda şanslı buluyorum” ifadelerine yer verdi.



“Hem eğitim hem tecrübe”

24 yaşındaki Burkay Demir, bir yıldır işsiz olduğunu hatırlatarak, “Projeye başvurum kabul edildi. Bugünü bekliyordum. Sonunda başladık, mutluyuz. İlgim çizim üzerine, bu alanda ilerleyeceğim. AKE’ye faydalı bir mühendis olmak istiyorum. Genç tecrübesiz mühendisin kimse istemiyor, bize bir fırsat oldu. Hem eğitim hem tecrübe kazanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.