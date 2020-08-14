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Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü bulundu 11 gündür kayıp olarak aranan emlakçının cesedi, otomobilinin bagajında bulundu

İHA

Antalya'da emlak işi yapan ve 11 gün önce ortadan kaybolan Cezayirli Mohammed Mekki'nin (44) cansız bedeni otomobilinin bagajında bulundu.

Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü bulundu 11 gündür kayıp olarak aranan emlakçının cesedi, otomobilinin bagajında bulundu

Antalya’da emlak işi yapan ve 11 gün önce ortadan kaybolan Cezayirli Mohammed Mekki’nin (44) cansız bedeni otomobilinin bagajında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, oturma izni olan ve ailesiyle 2 yıldır Antalya’da emlak işi ile uğraşan Mohamed Mekki Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Mekki ve 07 MA 8918 plakalı otomobilini araştırmaya başladı.
Dün gece saat 01.00 sırasında Sarısu Mahallesi 150 Sokak’taki park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, bagajı açtığında Mekki’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Mekki'nin vücudunda kesici alet izlerine rastlanıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Mekki’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle birlikte Mekki’nin eşi Sarah Deramchi Mekki morga geldi. Mekki’nin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Mekki'nin üzerinden çıkan eşyaları incelenmek üzere olay yeri ekiplerince alındı. Sarah Deramchi Mekki ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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