Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın Operasyon sonucu evde satışa hazır 110 paket eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın Operasyon sonucu evde satışa hazır 110 paket eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

İHA

Antalya'da polisin bir eve düzenlediği şok baskında satışa hazır şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı görüntülere yansırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın Operasyon sonucu evde satışa hazır 110 paket eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Antalya’da polisin bir eve düzenlediği şok baskında satışa hazır şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı görüntülere yansırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan Alan Denetimi Projesi kapsamında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde polis tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Bir ikamette uyuşturucu saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan ekiplerin, 12 Ağustos Çarşamba günü Yeşildere Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları uyuşturucu baskını görüntülere yansıdı. Narkotik köpek eşliğinde eve koşarak giren Narkotimler, ikamette yaptıkları çalışmada 110 paket satışa hazır vaziyette toplam daralı 32 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 TL para ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.
Polis, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ Projesi 117 sokak hayvanına yeniden hayat verdi
YEREL HABERLER ‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ Projesi 117 sokak ...
Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu / ...
5 aydır evde bakılan kulaklı baykuş, doğaya salındı
YEREL HABERLER 5 aydır evde bakılan kulaklı baykuş, doğaya salındı
Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye kaynaktan takviye
YEREL HABERLER Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye ...
3 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Antalya polisinden 847 berber, kuaför ve güzellik salonuna denetim
YEREL HABERLER Antalya polisinden 847 berber, kuaför ve güzellik ...
Cezayirli emlakçıya 20 bıçak darbesi İlk belirlemelerde bir çocuk babası emlakçının vücudunda 20’nin üzerinde kesici alet izine rastlandığı öğrenildi Uçuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yarın Cezayir’e gönderilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Cezayirli emlakçıya 20 bıçak darbesi İlk ...
Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya’dan iki firma Listede, Ekici Peynir ve CW Enerji yer aldı OSB Başkanı Ali Bahar: “Firmalarımızın elde ettiği her başarı önce Antalya’nın sonra ülkemizin kazanımıdır”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine ...
Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu (2)
YEREL HABERLER Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu ...
Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü bulundu 11 gündür kayıp olarak aranan emlakçının cesedi, otomobilinin bagajında bulundu
YEREL HABERLER Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü ...
(ÖZEL) Musa Aydın: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Musa Aydın: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ...
Antalya’da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu ...
Turiste özel Covid-19 sigortası
YEREL HABERLER Turiste özel Covid-19 sigortası
Apartman sakininin açık bırakılan kapı nedeniyle beddualı uyarısı Sürekli açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle hırsızlar bir binaya dadandı, apartman sakini çileden çıktı Tepkisini, ‘Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin. Amin’, ‘Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah. Amin’ yazılarını kapıya asarak gösterdi
YEREL HABERLER Apartman sakininin açık bırakılan kapı nedeniyle ...
Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi Elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarında eğitim alan 20 mühendisin eğitim sonunda işi hazır olacak AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan: "Amaçlarımızdan biri sektörümüzde işi mutfağından öğrenerek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir" "Bu programa katılmış olan gençlerin, sektörümüzde bizde ya da başka firmada işi hazır diyebiliriz, çünkü bu tüm dünyada geçerli, garantisi olan bir meslek" "Deneyimli mühendis istemek kolay, ‘Biz ne yapıyoruz’ sorusuna cevap verebilmek için bu fırsatları oluşturmamız lazım"
YEREL HABERLER Genç mühendislere istihdam garantili eğitim ...
Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı
YEREL HABERLER Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş ...
'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira
YEREL HABERLER 'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon ...
Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen ...
AÜ'nün yeni rektörü, Prof. Dr. Özlenen Özkan
YEREL HABERLER AÜ'nün yeni rektörü, Prof. Dr. Özlenen Özkan
Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi ...
Alanya'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Alanya'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Manavgat´a 625 milyon TL'lik yatırım sözü
YEREL HABERLER Manavgat´a 625 milyon TL'lik yatırım sözü
Antalya OSB'de, kimya fabrikasındaki patlama korkuttu (2)
YEREL HABERLER Antalya OSB'de, kimya fabrikasındaki patlama korkuttu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X