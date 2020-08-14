5 aydır evde bakılan kulaklı baykuş, doğaya salındı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 ay önce ormanlık alanda yavruyken yuvadan düşmüş halde bulunan kulaklı baykuş, yetişkin hale gelmesinin ardından bakımını üstlenen hayvanseverler tarafından doğaya salındı.

Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda 5 ay önce yuvasından düşen ve bitkin halde bulunan yaralı kulaklı baykuş, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından bakılan Baykuş, yetişkin hale gelmesinin ardından Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti mevkiinde tekrar doğaya salındı.

Baykuşa bu süre zarfında evinde bakan Arife Yanık, "Bu kulaklı baykuş, diğer baykuş türlerinden biraz daha farklı. 5 aydır bakıyorduk, artık kendi başının çaresine bakabilecek duruma geldi. Ben ona çok alıştım ama doğasına bırakmak zorundayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-08-14 12:38:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.