3 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Burdur Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan ve örgütün kripto haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı Z.G. isimli şüpheli, Kepez ilçesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Ekipler, Z.G.’yi hakkında adli işlem yapılmak üzere Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.