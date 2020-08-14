Kullanılmayan iş yeri alev alev yandı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir süredir kullanılmayan iş yeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında binanın üst katlarına kadar ulaşan yoğun duman, site sakinlerini korkuttu.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerindeki bir süredir kullanılmayan iş yerinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin yer aldığı iş yerini tamamen sardı. Yangın sırasında büyük korku yaşayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-14 13:51:16



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