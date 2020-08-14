Konyaaltı ETÜT Merkezi, LGS yerleştirmelerinde yüzde 60 üzerinde başarı sağladı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencilerden bu yıl 118’i tercih ettikleri bir okula yerleşti. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, tercihlerde yüzde 60’ın üzerinde başarı sağladı.

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmet veren Etüt Merkezi her yıl onlarca öğrenciyi hayalini kurdukları okula yerleştiriyor. Pandemi nedeniyle birçok kurs merkezinin kapandığı dönemde Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, eğitime ara vermeden online sistem üzerinden öğretmenlerle öğrencileri buluşturmaya devam etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla eğitime ara vermeyen Etüt Merkezi, geçen hafta açıklanan LGS yerleştirmelerinde yüzde 60’ın üzerinde bir başarı elde etti.

“Öğrencilerimizle gurur duyduk”

Pandemi nedeniyle bu yıl Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitime uzaktan devam etmek durumunda kaldıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, buna rağmen açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına göre önemli başarı yakaladıklarını söyledi. Başkan Esen, Konyaaltı Etüt Merkezi’nde eğitim gören 216 ortaokul son sınıf öğrencisinden 111’inin Anadolu, 7’sinin ise Fen Lisesi’ne yerleştiğini açıkladı. Öğrencilerle gurur duyduklarını dile getiren Semih Esen, bu başarıda büyük emeği olan öğretmen ve velileri de tek tek tebrik ettiğini kaydetti.

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