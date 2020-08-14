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Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

DHA

Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi


Semih ERSÖZLER-İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.
Turizm kenti Antalya'da son 2 gündür etkili olan ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, serinlemek için denize girdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kişiler ise şemsiyeler ile kendilerini güneşten korurken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.
Sahilde bulunan su sporları etkinlikleri de yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Banana, paraşüt, jet ski gibi su sporları aletlerini kullanan tatilciler, denize girmek dışında keyifli vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının 33 derece olarak ölçüldüğü saat 14.00'te ise bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER-İbrahim LALELİ
2020-08-14 15:35:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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