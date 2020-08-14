Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi

Levent YENİGÜN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında ölü balina görüntülendi.
Kemer ilçesindeki G-Marina'dan gezi için açılan özel yattaki tatilciler, Finike Körfezi'nde saat 15.40 sıralarında denizde su yüzeyinde duran bir nesne olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaşmalarının ardından tatilciler, deniz yüzeyinde hareketsiz yatanın balina olduğunu anladı. Teknenin kaptanı Peker Tunca, gördüğü manzarayı telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Finike Belediyesi ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine ölü balinayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Levent YENİGÜN
2020-08-14 16:47:05
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