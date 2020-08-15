Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü

DHA

Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü


Ahmet İSTEKNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'ya her gün çoğunluğu Rus 25 bine yakın turistin gelmesi, Antalyalı turizmcilerin yüzünü güldürdü. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 10 Ağustos'ta Rusya'dan Antalya'ya charter (tarifesiz) uçuşların başlamasıyla ilgili, "İlk gün 80 uçak ile 23 bin turistin gelmesi sektöre biraz nefes aldırdı, biraz daha umutlu bakmayla başladık" dedi.
Koronavirüs (Covid-19) sonrası 1 Haziran itibariyle başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması iç turizmi hareketlendirirken, Kurban Bayramı da Antalyalı turizmciyi mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı diplomatlar ile basın mensuplarına, Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirlerini de göstermesi meyvelerini verdi.
Almanya'nın 4 Ağustos'ta Antalya'ya seyahat izni vermesi, Rusya'nın da 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla yabancı turist akını da başladı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, otellerin 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde kapılarını önce Türk misafirlere açtığını, Ukrayna ve Kazakistan pazarı ile tesislerin misafirleri kabul etmeye başladığını hatırlattı. Tesislerin, 'Güvenli Turizm Sertifikası' almasıyla tatil düşüncesinin tekrar oluştuğunu belirten Atmaca, "Sertifika ilk çıktığında zorunlu değildi, ancak temmuz başında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, 50 oda ve üzerindeki tesislere sertifika zorunluluğu getirdi. Sertifikasını alan tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Almanya'nın 31 Ağustos tarihi için açıkladığı seyahat kısıtlamasını 4 Ağustos'a çekmesiyle sektörde bir canlanma oldu" dedi.
TESİSLERİN YÜZDE 60'I AÇILDI
Kurban Bayramı´nda iç pazardan çok fazla talep geldiğini, daha fazla tesisin açıldığını söyleyen POYD Başkanı Atmaca şöyle konuştu:
"Önce Almanya'dan gelen haber, ardından 10 Ağustos'ta Rusya'dan charter seferlerin başlamasıyla ilk günde 80 uçak ile 23 bin turistin gelmesi sektöre biraz nefes aldırdı, biraz daha umutlu bakmaya başladık. Her geçen gün açılan tesis sayısı artıyor. Antalya'da tesislerin yüzde 60'ı açıldı. Talep böyle devam ederse biraz daha tesis açılır diye düşünüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Rusya, 2016 krizi dışında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında. Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 800 bin turistin 5 milyonu Rusya'dan geldi. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı ise 7 milyon. Rus turistin pazardaki hareketliliği bizim için çok önemliydi. Bu hareketliliğin başlaması daha fazla istihdam demek daha fazla işgücü ve turizm demek."
GÜNDE 2025 BİN TURİST GELİYOR
Sayının artmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkılarına olduğunu söyleyen Atmaca, Antalya'da ağırlanan büyükelçi ve farklı ülkelerin basın mensuplarıyla diplomatların etkisi olduğuna değindi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Aldığımız önlemleri gösterdik. Uçaklardan havalimanına, transfer araçlarından otellere kadar aldığımız tedbirleri ve yaptığımız işi gösterdik. 'Güvenli Turizm Sertifikası' dünyada ilkti. Sektör buna inanılmaz hızlı bir şekilde adapte oldu. Çok iyi iş çıktı. Bugün itibariyle Antalya'ya günde ortalama 2025 bin yolcu gelmeye başladı. Her ne kadar geçen yılların gerisinde olsa da pandeminden sonra müthiş bir rakam" dedi.
SEZON EKİMKASIM'A UZAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta `Normalleşme sürecinde en geride kalan sektör turizm´ sözünü hatırlatan Atmaca, bakanlıkların olağanüstü çalışmalarına teşekkür edip, sözlerine şöyle devam etti:
"4 Ağustos'ta başlayan Almanya, 10 Ağustos'ta charter ile Rus pazarı olmak üzere önümüzü görebileceğimiz, daha fazla istihdam sağlayacağımız, böyle bir dönemde turizm yapmanın başarısı, keyfi içindeyiz. Güzel günler bizi bekliyor. Bu yıl turizm sezonu ekimkasım ayına kadar uzayacak. Pandemi dünyanın her yerinde yaşandı. Almanya'da aylarca sokağa çıkma yasağı vardı. Rusya'da da bu yaşandı. Bu pandemi döneminde sağlığın, özgürlüğün, seyahat edememenin ne olduğunu daha iyi anladık. Mutlaka sezonun uzayacağını düşünüyorum."
Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 800 bin turist rakamına ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Ülkay Atmaca, "Rakam vermek doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. Bu yılki derdimiz para kazanmak, çok fazla turist almak değil. Önemli olan açık tesis sayısını çoğaltmak ve istihdamı sağlamak" dedi.
KIZIYLA MOSKOVA'DAN GELDİ
Rusya'nın charter seferlerine başlamasıyla 7 yaşındaki kızı Liza ile Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Natalia Layer, konakladığı oteldeki Covid-19 tedbirlerine tam not verdi. "Her şey en yüksek seviyede. Geldiğimizde ateş ölçtüler, tüm personel maske takıyor. Her yeri dezenfekte ediyorlar, çok memnunum" diyen Rus turist, kendi ülkesinin de pandemiye büyük önem verdiğini söyledi. Layer, "Rusya kapıları açınca biz hemen geldik. Çünkü çok sıkıldık. Antalya'ya çok alıştık. Denizi de çok seviyoruz. Çocukların denize girişi de çok kolay, o yüzden Antalya'ya geliyoruz. Türkiye'ye başarılar diliyorum, seneye görüşmek üzere" dedi. Layer, kızıyla Antalya Belek'te 1 hafta tatil yapacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEKNamık Kemal KILINÇ
2020-08-15 08:23:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vurgun yapılan kopya site bir saatte hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vurgun yapılan kopya site bir saatte hazırlanıyor
Yabancıya konut satışında artış bekleniyor
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışında artış bekleniyor
Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra cinayet davası 4 yıl önce kaybolan 92 yaşındaki kadının 2 kızı ve damadı hakkında cinayetten dava açıldı İddianamede, damada müebbet, kızlarına ise ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
YEREL HABERLER Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 ...
Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını Oymapınar'da mangal orman yangını çıkardı
YEREL HABERLER Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman ...
Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
YEREL HABERLER Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını ...
Kemer'de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de yol çalışmaları devam ediyor
ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) başkanlığına seçildi Muhittin Böcek: “Turizm için omuz omuza çalışacağız”
YEREL HABERLER ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı Büyükşehir ...
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
YEREL HABERLER Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç geçirdi Talihsiz gencin kafasını vurduğu o anları cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç ...
Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değişti
YEREL HABERLER Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı “Yıldız Kenter ...
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den esnafa destek çağrısı “Okulların açılmaması durumunda kantinci, servisçi, kırtasiyeci, formacı ve olumsuz etkilenen esnaflarımıza destek sağlanmalı”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den esnafa destek ...
Sürücünün serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz Alanya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sürücünün serbest bırakılmasına başsavcılıktan ...
AÜ bale sınavlarını anlık dijital olarak yaptı
YEREL HABERLER AÜ bale sınavlarını anlık dijital olarak yaptı
Muratpaşa’dan Antalyaspor’a destek sürüyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan Antalyaspor’a destek sürüyor
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Başkan İşlek AESOB’u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan İşlek AESOB’u ağırladı
Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' davası
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' ...
Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak
YEREL HABERLER Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak
Kepez’de indirimli alışveriş günleri başlıyor
YEREL HABERLER Kepez’de indirimli alışveriş günleri başlıyor
Masada bırakılan alkol çöpleri tepki çekti Parkta alkol alıp yiyip içtiler, masayı öylece bıraktılar
YEREL HABERLER Masada bırakılan alkol çöpleri tepki çekti Parkta ...
Konyaaltı ETÜT Merkezi, LGS yerleştirmelerinde yüzde 60 üzerinde başarı sağladı
YEREL HABERLER Konyaaltı ETÜT Merkezi, LGS yerleştirmelerinde yüzde ...
Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Halk Süt’ün ilçelerde dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Halk Süt’ün ilçelerde dağıtımı sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X