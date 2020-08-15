Cezayirli emlakçıyı öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçıyı öldürdükleri ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilin bagajında, 11 gün önce kayıp başvurusu yapılan emlakçı Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'nin cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede, Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20'nin üzerinde kesik izine rastlanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cezayirli emlakçı cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu ve 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, güvenlik kamerasında birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki'nin yabancı uyruklu kiracıları Rusya vatandaşı 19 yaşındaki V.S.B. ve Cezayirli 25 yaşındaki M.A.L. adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.