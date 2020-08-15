Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş (2)

TUTUKLANDILAR
Antalya'da ortadan kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdüğü belirlenen Rus vatandaşı Vladimir Sharabarın ile Cezayirli Mohamed Lale Mekke´nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-15 20:32:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.