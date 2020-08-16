Aytemiz Alanyaspor, Adam Bareiro ile el sıkıştı

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Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor Kulübü, son olarak Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen santrfor Adam Bareiro ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştıktan sonra transferde hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde üst üste transferler açıklayan Alanya ekibi, golcüsünü ise Paraguay'dan buldu. Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu Adam Bareiro, Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile el sıkıştı.

Bareiro'nun hafta içinde Alanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-08-16 12:29:01



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