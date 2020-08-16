Gelin almaya atlı konvoyla geldiler

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafta sonu gerçekleşen düğünde gelin alma, atlı konvoyla yapıldı.

Korkuteli’nde hafta sonu farklı bir düğüne ev sahipliği yaptı. Hüseyin ve Şükran Çınar çifti düzenlenen geleneksel törenle dünya evine girdi. Düğünün en dikkat çeken bölümü ise gelin alma oldu. Gelin almaya gelen Konvoy’a atlar eşlik etti. Gelin alımı sonrası Korkuteli ilçe turunun ardından gelin yeni evine dualarla girdi.

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