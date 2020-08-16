Silahla atış yapmayı seven sevgilisine atış poligonunda evlilik teklifi etti

Antalya’da bir genç, silahla atış yapmayı çok seven kız arkadaşına atış poligonunda evlilik teklifinde bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Fatih Akgün, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu’na ilginç bir evlilik teklifinde bulunmak için plan yaptı. Klasik olan sahil, tekne, su altı gibi bir yerde evlilik teklifi yapmak istemeyen Akgün’ün aklına, birçok kez birlikte gittikleri Antalya Atış Poligonu Lara Şubesi geldi. Poligon Müdürü Alper Uçar ile görüşen ve evlilik teklifi fikri için olumlu cevap alan Fatih Akgün hazırlık yapmaya başladı. Hedeflere 'evet' ve 'hayır' yazıları takan Akgün, arkadaki duvara ise sevgilisinin fotoğrafının yer aldığı ‘Benimle evlenir misin’ yazısı astı. Her şeyden habersiz poligona giren Akgün, karşısındaki dev yazıyı ve hedefteki cevapları görünce şok oldu. Merve Ünlüoğlu, 10 merminin onunda da ‘evet’ hedefini vurarak, Akgün’ün evlilik teklifini kabul etti. Akgün ise 'evet' cevabını alınca nişanlısının parmağına tek taş pırlanta yüzük taktı.

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