Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın (2)

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8 BİNA, HAMAM VE PALMİYE AĞAÇLARI YANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ve çevresindeki ağaçlara sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. 15 yıl önce turizm amaçlı yapılan ancak 6 yıldır atıl vaziyetteki tesisteki yangın hasara neden oldu. Yangında 20 dönümlük alan içinde bulunan 8 bina ve hamam ile çok sayıda palmiye ağacı yandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-16 18:07:13



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