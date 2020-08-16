Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korku dolu anlar Antalya'da ot çalı yangını eve sıçradı, vatandaşlar kova ve hortumla müdahale etti Vatandaşların panik içinde kova ve su hortumlarıyla yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’nın Kepez ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Vatandaşlar yangına kova ve hortumla müdahale ederken korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Yangın saat 16.30 sırasında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokak’taki boşluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk ve çalılık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, diğer taraftan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Mahalleli eline aldığı kova ve su hortumlarıyla yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Gittikçe büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çok sayıda ekiple yangın söndürüldü. Yangında evin 2 odası zarar gördü.



"İki odam yandı"

Yangına evinin önünde misafirleriyle çay keyfi yaparken yakalanan Fevzi Yavuz, ”Pazar günü olduğu için misafirlerimi ağırlıyordum. Biraz sonra komşum yangın var diye yanımıza geldi. Gidip baktığımda yangın bahçemize gelmişti. Müdahale etmeye çalıştık ama hızla yayıldı. Yangında evimin doğu tarafındaki iki odam zarar gördü. Depom ve mallarım yandı. İtfaiyemiz ve komşularımızın yardımıyla yangın, evimi tamamen yakmadan söndürüldü. Komşularımdan Allah razı olsun.” dedi.



Öte yandan yangın anındaki panik ve kovalarla söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

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