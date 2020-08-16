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Mahalleli çıkan yangını kova ve hortumla söndürmeye çalıştı

DHA

Mahalleli çıkan yangını kova ve hortumla söndürmeye çalıştı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, müstakil evin kullanılmayan deposuna da sıçradı. Depodaki eşyaların zarar gördüğü yangına mahalleli kovalarla ve hortumla müdahale etti. Mahallelinin söndürme çalışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokaktaki ot ve çalılıkların olduğu alanda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında otluk ve çalılık alandan duman yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangını gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalleli itfaiye ekipleri gelene kadar, kovalarla ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, yangını söndürmekte başarılı olamadı. Büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçrarken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangında evin kullanılmayan ve eski eşyaların olduğu deposu zarar görürken, eşyalar küle döndü.
'KOMŞUM YANGIN VAR DİYE KOŞTU'
Misafirleriyle çay içtiği esnada komşusunun `Yangın var´ demesiyle haberdar olduğunu söyleyen Fevzi Yavuz, "Bugün pazardı ve ben de misafirlerimle çay içiyordum. Komşum `Yangın var´ diye yanımıza geldi. Ben ve misafirlerim baktığımda yangın bahçemize gelmişti. Yangına müdahale etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Yangında evimin yanında yer alan depom ve içerisinde yer alan kullanılmayan mallarım yandı. İtfaiye ve komşuların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.
Mahallelinin yangını söndürme çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-08-16 19:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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