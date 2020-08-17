Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-08-17 02:01:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.