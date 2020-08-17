Başkan Böcek'in Covid 19 testi pozitif çıktı, hastanede izole altına alındı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yapılan Covid 19 testi pozitif çıktı. Böçek, hastanede tedavi altına alındı.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı

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