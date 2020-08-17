Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları 3 farklı yerde gençlerin araçlara tutunarak ve oturarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı

Antalya’da kentin farklı noktasında hareket halindeki otomobil ve minibüsün arkasına tutunarak, patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Daha ileri giden bir gencin otomobilin bagajına oturarak yolculuk yaptığı görüldü.

Kentin farklı noktasında vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı.

Birinci görüntüde 3 patenli gencin seyir halindeki otomobilin arkasına tutunduğu, birinin ise bagaj üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

İkinci görüntüde ise 3 patenli genç bu kez seyir halindeki bir minibüsün arkasına takılarak, bir diğeri ise yan camından tutarak yolculuk yaptığı kameralara yansıdı.

Üçüncü görüntüde ise bu kez iki gencin seyir halindeki otomobilin yan camına tutunarak yolculuk yaptıkları görüldü.

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