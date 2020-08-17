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(ÖZEL) Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak

DHA

(ÖZEL) Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak


''Bir yerlere gelmek istiyorsak bazı zorlukları çekeceğiz''
''Geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz''
''Amacımız Türk futboluna hizmet etmek''
''Futbolu bilen, futbolla hareket eden teknik direktörlerin daha çok başarılı olacağını düşünüyorum''Mustafa AKIN / Manavgat (ANTALYA), (DHA) Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, hedefinin sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almak olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen Volkan Demirel, ''UEFA'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs. 7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor. Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Sadece tek dezavantaj, havanın sıcaklığı. Ama bir yerlere gelmek istiyorsak da bazı zorlukları çekeceğiz. O yüzden o da bize sıkıntı yaratmıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek'' dedi.
''FUTBOLU BİLEN TEKNİK DİREKTÖRLERİN DAHA ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''
Volkan Demirel, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan Erol Bulut, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Okan Buruk gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı. Demirel, ''Burada yer alan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok futbol bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz. Gerçekten burada çok genç, çok farklı fikirleri olan arkadaşlar var. Biz her akşam saha çalışmalarından sonra teorik çalışma yapıyoruz, yemekten sonra oturup kendi aramızda konuşuyoruz ve hakikaten çok değişik fikirler geliyor. Buradaki insanların hepsi futbolu uzun süre oynayan kişiler. Tabii her şey futbol ile sahada veya bu çizgilerin içerisinde bitmiyor farklı fikirler farklı yöntemler... Belki dışarıda üniversite bitirmiş biri de gelip teknik direktör olabilir ama futbolu bilen, futbolla hareket eden teknik direktörlerin daha çok başarılı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.
''HEDEFİM FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK VE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''
Erol Bulut ve Okan Buruk gibi isimlerle geçmişte sahada mücadele ettiklerini hatırlatan Volkan Demirel, bu isimlerin çok başarılı olduklarını dile getirdi. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Demirel, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''O yüzden bizim umudumuz çok büyük. Ama tek derdimiz benim için Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların sahaya geçmesi
Volkan Demirel'in görüntüleri
Volkan Demirel'in açıklamaları
Saha içerisinde yapılan toplantıdan görüntü
Genel detaylar
(HABER: Mustafa AKIN / KAMERA: Mithat ABAKAN FOTOĞRAF: Namık Kemal KILINÇ / Manavgat (ANTALYA), DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN Mithat ABAKAN Namık Kemal KILINÇ
2020-08-17 10:41:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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