Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı (2)

BELEDİYEYE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından belediye binasına girişler sınırlandırıldı. Pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığı belediye binasında girişlerin sınırlandırıldığını duyuran Büyükşehir Belediyesi'nce 'Önemli duyuru' başlığıyla sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Acil ve zorunlu olmadıkça, vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz" denildi. Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-08-17 15:16:01
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