Cinnet getiren amca av tüfeğiyle dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Aralarında arsa anlaşmazlığı iddiası bulunan yeğenini ve olay esnasında yolda yürüyen komşusunu av tüfeğiyle vurdu, yengesi ve yeğeninin eşini yaraladı Av tüfeğinden çıkan saçmalar, 50 metre uzaklıktaki evinde oturan genç bir kızı da yaraladı

Antalya’da bir kişi, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen yeğenini ve o esnada olay yerinde bulunan bir komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü, silah sesini duyup çıkan yengesi ve yeğeninin eşini de yaraladı. Olay esnasında saçmaların isabet ettiği bir genç kız da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.00 sıralarında Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. İ.Y., aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen kardeşinin oğlu İsmail Y.’nin evine gitti. İsmail Y. aracına bindiği sırada yanına yaklaşan İ.Y., av tüfeğiyle araca ateş etti. Şaşıran İsmail Y., kaçmaya başladı. Bunun üzerine İ.Y., koşan yeğeninin arkasından birkaç el daha ateş etti.

Silah seslerini duyan İsmail Y.’nin annesi Şerife Y. ve eşi Zahide Y. hemen dışarıya koştu. İ.Y., Şerife Y. ve Zahide Y.'ye de ateş açtı. Şerife Y. göğüs bölgesinden, Zahide Y. ise ellerinden yaralandı.

İ.Y., tüfekle rastgele ateş etmeye devam ederken, bir serada çalışan Veli Uyan'a da ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine konu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler İsmail Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Uyan ise yolda hayatını kaybetti. Şerife Y. de yoğun bakıma alınırken, Zahide Y.'ye ise olay yerinde müdahale edildi.

Şüpheli İ.Y.'nin çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde oturduğu öğrenilen Tuğba Avcı adlı genç bir kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

İ. Y. işlediği cinayet sonrası ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

İsmail Y. ile Veli Uyan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı..

Gözaltına alınan İ.Y’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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