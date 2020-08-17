Antalya’da şüpheli ölüm

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Antalya'da bir kişi evinin arka tarafında balkonuna yakın kısımda ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3934 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katında ikametgah ettiği apartmanın arka kısmında İlhan Çobanoğlu’nun (65) yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede komşuların beyanlarına başvururken, Çobanoğlu’nun giriş kattaki evine genellikle dairenin arka balkonundan girdiği belirtildi.

Çobanoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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