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Gökyüzü ve Bilim Festivali online olarak düzenlendi

DHA

Gökyüzü ve Bilim Festivali online olarak düzenlendi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bu yıl 5'incisi yapılması planlanan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlendi. Türkiye'nin ilk ve tek online gökyüzü ve bilim festivali olan etkinlikte, dev teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemleri ve sunumlar, online olarak canlı yayınlandı.
Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'nde bu yıl 5'inci kez düzenlenmesi planlanan Türkiye'nin önemli astronomi ve uzay bilim etkinliği Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemedi. Etkinlik bu sene online olarak uzay meraklılarını ağırladı. 3 gün süren etkinlikte dünyanın dört bir yanından profesör ve akademisyenler, uzay ve evren ile ilgili sunumlarını internet üzerinden canlı olarak gerçekleşti.
Onlarca sunumunun yapıldığı etkinlikte aynı zamanda Olimpos'ta bulunan akademisyen ve astrofotoğrafçılardan oluşan 10 kişilik ekip de canlı yayınlarla astronomi ve uzay bilimleri alanında sunumlar gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk ve tek online gökyüzü ve bilim festivali olan etkinlikte aynı zamanda Olimpos'ta kurulan dev teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemleri de canlı olarak internet üzerinden yayınlandı.
'FESTİVAL 3 GÜN SÜRDÜ'
Etkinlik düzenleme kurulundan Kemal Cihat Toprakçı, "Türkiye'nin ilk ve tek online gökyüzü ve bilim festivalini Gelecek Bilimde Platformu'nun iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Geçen senelerde Olimpos'ta katılımcılarla beraber gerçekleştirdiğimiz festivali bu sene pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirme kararı aldık. Bu nedenle Olimpos'a 10 kişilik küçük bir ekiple geldik. Festivalimiz üç gün sürdü ancak yayınlarımızı kaçıran izleyicilerimiz üzülmesinler. Çünkü festivalimizde online olarak gerçekleştirilen her sunum, Gelecek Bilimde YouTube kanalında kaydediliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-08-17 16:39:31

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