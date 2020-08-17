Plajda yürüyen genç kadın aşırı sıcaktan fenalaştı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda denizden çıkarak, duş ve soyunma kabinine gittiği sırada fenalaşan tatilci genç kadın bayıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İncekum Halk Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu yakınlarıyla denize giren kadın, duş ve soyunma kabinine gittiği sırada yürüyüş yolunun üzerinde fenalaşarak, yere yığıldı. Genç kadının bayıldığını görenler hemen yanına giderek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşlar, ambulans gelene kadar baygın tatilcinin sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için şemsiye açarak, gölgelik oluşturdu.

Plaja gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından kadını Alanya Başkent Hastanesi’ne götürdü. Aşırı sıcaktan baygınlık geçirdiği tahmin edilen kadının, herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.



“Birden patırtı duyduk”

Plajda işletmesi olan Ahmet Erdoğan, tatilcinin tahtalı yürüyüş yolunda yürürken düştüğünü belirterek, “Birden patırtı duyduk, ablamız bayıldı, bizde hemen müdahale ettik. Başına güneş geçmiş, 112’ye durumu bildirdik. Hemen gerekli tedaviyi yaptılar. Yoğun sıcaklıktan dolayı fenalaşmış” dedi.

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