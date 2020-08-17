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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yıl çalışıp ‘yakıtsız çalışan manyetik motor’ yaptılar

İHA

Antalya'da mühendis, fizikçi, teknik tasarımcı ve motor teknikerinden oluşan bir grup, 8 sene süren çalışmayla yakıtsız çalışan motor projesini tamamladı. Patenti alan ekip, motorun prototipini üretmek için kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan destek bekliyor. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, motorun ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma ve savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğini söyledi.

8 yıl çalışıp ‘yakıtsız çalışan manyetik motor’ yaptılar

Antalya’da mühendis, fizikçi, teknik tasarımcı ve motor teknikerinden oluşan bir grup, 8 sene süren çalışmayla yakıtsız çalışan motor projesini tamamladı. Patenti alan ekip, motorun prototipini üretmek için kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan destek bekliyor. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, motorun ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma ve savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğini söyledi.
Antalyalı bir grup, 8 yılda yakıtsız çalışan motor tasarlayarak uygulanabilir duruma getirdi ve yaptıkları başvuruyla patentlerini aldı. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, “Ekibimizin çalışmalarına üniversiteden hocalarımız da katkı verdi ve tüm dünyanın özlemle beklediği yakıtsız çalışan manyetik motor projemizi tamamladık. Şimdi sırada motorun prototipini üretmek var. Bu yüzden devletimizden ve özel sektörden destek bekliyoruz” dedi.

“Ekonomiye büyük katkılar yapacak”
Yılmaz, günümüzde yaptıkları buluşun büyük başarı olduğunu belirterek, “Öncelikle ülkemiz, sonra da insanlık için çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu motor ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar yapacak. Ülkemizde zaten yetersiz olan fosil yakıtların dönemi bitiyor. Bu motorla petrole bağımlılığımız azalacak ve elektrikli motorlardan da çok daha avantajlı” şeklinde konuştu.

“Sistemde çok güçlü mıknatıslar var”
Geliştirdikleri motorun sıfır yakıtla çalışan, sıfır egzoz salınımına sahip, daha az sese sahip, şarj, dejarz gibi elektrik gereksinimleri olmayan, güneş enerjisi ve hidrojene ihtiyacı bulunmayan bir sisteme sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, “Termodinamik bir tasarımı aerodinamiğe dönüştürüp manyetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirdik. Sistemde çok güçlü mıknatıslar var. Bu mıknatısların çalıştığı bir sistemde büyük bir mekanik güç üretiyoruz” diye konuştu.

“Otomotiv, savunma sanayi ve tarımda kullanılabilir”
İcat ettikleri motorun yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma, savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğinin altını çizen Yılmaz, “Patent içinde gizli tutulmuş bilgilerimiz de var. Prototip aşamasında bu bilgileri de paylaşacağız. Motorumuz, kullanım amacına göre istenilen ebat ve istenilen güçte üretilme imkanına sahip. Örneğin bir model hesaplamasında motorumuz 3485cc de 523 hp, 620nm, 390kw güç elde edebiliyor” dedi.

“Para değil, prototip için destek istiyoruz”
Motoru mükemmelize edip hayata geçirebilmek, prototipini üretebilmek için önemli bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle kamu kurumları ile özel sektöre çağrı yaptıklarını belirten Yılmaz, “Biz kimseden para istemiyoruz. Bu önemli buluşu en mükemmel haliyle ve devletimiz ile milletimizin önüne koyacağız. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılabilecek bir çalışma. Türk ekonomisine çok büyük avantajlar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz 147 ülkede geçerli patenti almak”
Motorun patent çalışmasının da tamamlandığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “2015 yılında Ankara’da patent başvurumuzu yaptık. 22 Haziran 2020’de patentimizi aldık. Patent sürecinin bu kadar uzun sürmesi tekniğin bilinen durumunun aşılmış olmasından kaynaklanıyor. Bu sebepten patentimizin geçerlilik süresi 20 yıldır. (İPC) olarak yaptığımız başvurumuzu devletimizin katkılarıyla (PCT) olarak tescilletip 147 ülkede geçerli kılacağız” diye konuştu.

“Bu buluşumuz ülke dışına gitmesin”
Motorla ilgili çalışmayı yapan gruplarının ülkesine ve milletine sevdalı isimlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Birol Yılmaz, “Böylesine önemli ve ekonomik değeri olan bir buluşun ülkemiz kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasını istiyoruz ve dışarıya gitmesine gönlümüz razı değil. Motorumuzu Türkiye’ye ve Türk milletinin yararına sunmak istiyoruz. Bu nedenle yurt dışından bulabileceğimiz desteklere hiç sıcak bakmadık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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