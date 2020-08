(ÖZEL) UEFA B-A Eğitim Kursu ilk etabı sona erdi

Ömer Kaner: Çok değerli hocalar yetiştirdik

"Doğru yolda ilerliyoruz"

"Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olurduk"Erden Or: Amacımız donanımlı antrenörler yetiştirmek

"Antrenörlerin kendilerini sürekli güncellemesi lazım"Mithat ABAKAN Namık Kemal KILINÇ / MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerinin ilkini Antalya'da gerçekleştirdi.

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs, 4 Ağustos'ta başlayıp 18 Ağustos'ta sona erdi. Düzenlenen kursa; Volkan Demirel, Ragıp Başdağ, Burak Zelyurt, Önder Turacı, Onur Tuncer, İbrahim Ege, Fahri Tatan, Sabri Sarıoğlu, Egemen Korkmaz, Orhan Şam, Uğur İnceman, Erman Kılıç, Tayfun Cora, Olcan Adın, Selçuk İnan, Serkan Balcı, Selçuk Şahin, Mert Nobre, Ahmet Dursun, Tuna Ayhan Üzümcü, Mehmet Çakır, Ertan Kaya gibi uzun yıllar Süper Lig'de top koşturmuş isimler katıldı.

ÖMER KANER: ÇOK DEĞERLİ HOCALAR YETİŞTİRDİK

TFF Antrenör Eğitimcisi Ömer Kaner, kursla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türkiye'de UEFA nezdinde 2006 yılında bu kursları başlattıklarını anlatan Kaner, "Çok da değerli hocalar yetiştirdik. Burada önemli ve güzel olan bir şey var; şu an Türkiye'de yabancı antrenörlerin sayısının çok az olması ve bizim yerli hocalarımızın başarılı olması. Biz bunu hedefliyoruz ve devam etmek için yola çıktık. İnşallah bu böyle devam edecek. Şimdi ise burada güzel ve elit bir grup var. Bu grubun da Türk futboluna çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden güzel bir kurs başlangıcı yaptık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

Ömer Kaner, kurslarda Türk futboluna önemli ve başarılı birçok ismi kazandırdıklarını belirterek, "Erol Bulut, Okan Buruk, Sergen Yalçın gibi isimler de bizim kurslarımızdan mezun olan hocalar. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz ve güzel şeyler yapıyoruz. Bu elit grubun da ileride Türk futboluna çok şeyler kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI´NDA BAŞARILI OLURDUK"

Milli takımın başında yer alan Şenol Güneş'in avantaj olduğunu kaydeden deneyimli futbol adamı, "Şenol hoca da çok başarılı gidiyor. Bu pandemi dönemi olmamış olsaydı, Avrupa Şampiyonası´nda genç ekibimizle ben başarılı olacağımıza inanıyordum" dedi.

Gerçekleştirdikleri kursun 3 etaptan oluştuğunu dile getiren Ömer Kaner, "Dolayısıyla 15 günden hesaplarsak 45 gün kurs görecekler. İnsanlar bazen başka türlü düşünüyor olabilirler ama öncelikle B'yi görecekler daha sonra A'yı görecekler. Bayağı güzel ve donanımlı bir kurs olacak. Bu kursun içinde tabii ki her türlü çalışmalarımız var" diye konuştu.

ERDEN OR: AMACIMIZ DONANIMLI ANTRENÖRLER YETİŞTİRMEK

TFF Eğitim Koordinatörü Dr. Erden Or da kurs hakkında DHA'ya konuştu. Pro Lisans seviyesine gelmenin kolay olmadığını vurgulayan Dr. Erden Or, şunları söyledi:

"Çok ciddi bir yol haritası var antrenörlüğün. Burada da kılavuz bizler için UEFA'nın kuralları. Bu kurs da UEFA'nın kuralları çerçevesinde açıldı özel izinle. Pandemi öncesinde başlayan bir süreç var. Bütün dünyada trend; artık yeni hocaların futbolun içinden gelmiş, özellikle üst düzey oyuncuların da antrenör olarak futbola hizmet etmesi yönünde. Biz TFF olarak UEFA'nın koymuş olduğu kurallar ve eğitimdeki güncel trendleri takip ederek eğitim müfredatlarımızı, sistematiğimizi güncelliyoruz. Bu kursta da çok kapsamlı olarak hem pratik hem de teorik dersler alacaklar. Sürekli değerlendirme altındalar. Saha sınavları, teorik sınavların ardından bu belgeyi alarak mezun edeceğiz öğrencilerimizi. Sonrasında 'pro' gibi en son noktaya kadar gidebilen gidecek. Sevindirici olan, herkesin çok istekli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor olması. Antrenörlük çok uzun bir yol, sadece eğitimle de sınırlı değil. Bizim amacımız özellikle eğitim açısından donanımlı antrenörler yetiştirmek."

"ANTRENÖRLERİN KENDİLERİNİ SÜREKLİ GÜNCELLEMESİ LAZIM"

Antrenörlüğün sadece teknik konularla sınırlı olmadığına dikkat çeken Or, "Teknik direktör diyoruz ama çok kapsamlı, çok donanımlı olmak gerekiyor. Bunun için de ciddi bir tecrübe ve deneyim gerekiyor. Onun için bir şeyleri okulda öğreniyorsunuz ama gerçek hayatta yaşadıklarınızla o bilgileri harmanladığınız zaman üst düzey teknik direktör çıkıyor. Onun için eğitim böyle tek seferlik değil, sonu yok. Sürekli antrenörlerin kendilerini güncellemesi lazım. 'Yeni modern teknik antrenör' anlaşılırsa o zaman çok başarılı Türk antrenörler de çıkacaktır" dedi.

