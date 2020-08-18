Sahil Güvenlikten pandemi denetimleri Deniz turizmi kontrol altında

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından yapılan salgın denetimlerinde 173 tur, dalış teknesi ve ticari yat kontrol edildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının denetimi aralıksız sürüyor. Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla Covid19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırılırken, deniz turizminin salgından olumsuz etkilenmemesi maksadıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından da kontrol ve denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde 173 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 23 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapılırken, 4 bin 326 vatandaş Covid19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.

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