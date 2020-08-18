Şampiyon Korkutelispor, kupasını törenle aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon Korkutelispor, kupasını törenle aldı

İHA

Şampiyon Korkutelispor, kupasını törenle aldı

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklaması ile 20192020 yılı Futbol Şampiyonluğu tescillenerek tarihinde ilk defa Şampiyon olan Korkuteli Belediyespor için 100. Yıl Korkuteli Stadyumunda şampiyonluk gecesi ve kupa töreni düzenlendi. BAL ligine yükselmenin ve şampiyonluk kupasını almanın sevincini taraftarı ile birlikte doyasıya yaşadı.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek burada yaptığı konuşmada belediye başkanı olduktan sonra tüm taraftar guruplarının kendisine " Bu sene olacak mıyız' diye sorduğunu belirterek " Ben onlara söz vermiştim, öncelikle taraftar gurubuna hediye olsun. Seçim öncesinde kurulmuş bir takımımız vardı. Bir tedirginlik vardı, dediler ne yapacağız, yine aynı şeyleri onlara söyledim, şuraya çıkın sadece formanızı terletin. Önemli değil şampiyon olmak veya olmamak, Futboldur bu. Bir sene şampiyon olursunuz, 2 sene şampiyon olamazsınız, yeter ki siz formanın hakkını verin ve sahada formanızı terletin Allah nasip eder merak etmeyin dedim dolayısıyla bu şampiyonluk tüm futbolcularımıza, teknik kadroya, hocalarımıza hepsine hayırlı mübarek olsun. Tüm yönetime de teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı olsun. Korkuteli spor tarihinde ilk defa şampiyon oldu. Şuanda BAL ligine yükseldik, inşallah şampiyon oluruz ve olamayız ama yine kalbinden inanmış tüm herkes el ele verirse emin olun biz BAL liginde de şampiyon olacağız, hiç merak etmeyin. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum, Emniyet Müdürü Caner Çiçek’e de teşekkür ediyorum. Ana sponsorumuz Erdoğdular inşaata da teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra Korkuteli Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz, belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’e plaket takdim etti. Antalya Amatör Futbolcular Derneği başkanı Adnan İmirgi, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’e şilt verdi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Başpehlivan Ali Gürbüz, Milli Kaleci Volkan Babacan, Rüştü Reçber, Sanatçı Ahmet Şafak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayına katılarak Korkuteli Belediyespor kulübüne Şampiyon oldukları için ve BAL liginde başarıları için teşekkür ettiler. 1978 yılı gol kralı Süleyman Tülüler, Ali Özlü, Alaaddin Hancıoğlu’a birer madalya takdim edildi.

Kaymakam Cimşit: " Takıma sahip çıkacağız"
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise törende yaptığı konuşmada Korkuteli olarak bu akşam önemli bir heyecanı mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını belirterek "Ligler bitti ve Korkuteli Belediye sporumuz şampiyon oldu ve seneye BAL liginde mücadele edeceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı BAL liginde de gelecektir. Ben bunu canı gönülden inanıyorum. Belediye Başkanı Ömer İşlek, teknik heyet, yönetim, sporcular, ana sponsorumuz üzerine düşeni yaptı. Fazlasıyla yaptıkları için bu akşamı gördük, şampiyonluğu gördük, BAL ligini gördük. Artık bundan sonra ilçe olarak ilçenin iş adamları olarak, esnafı olarak siyasetçisi olarak bürokratı olarak bu ilçemize takıma sahip çıkma görevi hepimize ait. Önümüzdeki sezon BAL liginde hayırseverlerimiz, iş adamlarımız olarak takımıza daha fazla sahip çıkıp BAL liginden üst liglere çıkartırız ve görürüz” dedi.
Daha sonra Korkuteli Belediye sporu şampiyon yapan sporcuları teker teker sahneye davet edildiler. Kupa takdimi için Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Metin Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan sahneye gelerek şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve sporculara takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlikten pandemi denetimleri Deniz turizmi kontrol altında
YEREL HABERLER Sahil Güvenlikten pandemi denetimleri Deniz turizmi ...
Başkan Bahar : " Faizleri düşürdü diye devletin eleştirilmesine anlam veremiyoruz" İş dünyası faiz artırımı istemiyor
YEREL HABERLER Başkan Bahar : " Faizleri düşürdü diye devletin ...
'Komşu cinayeti' davasında, eşini yalanladı
YEREL HABERLER 'Komşu cinayeti' davasında, eşini yalanladı
Kazada yaralanan Fatih, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Fatih, 8 günlük yaşam savaşını ...
Tütüncü’den esnafa toplu işyeri sözü
YEREL HABERLER Tütüncü’den esnafa toplu işyeri sözü
Konyaaltı gelecek için dönüştürüyor
YEREL HABERLER Konyaaltı gelecek için dönüştürüyor
(ÖZEL) Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha ...
(ÖZEL) UEFA B-A Eğitim Kursu ilk etabı sona erdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) UEFA B-A Eğitim Kursu ilk etabı sona erdi
Kadınlardan 'hayatta kalma sanatı' dövüş tekniğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadınlardan 'hayatta kalma sanatı' dövüş tekniğine ...
Altın Portakal film gösterimleri, açık havada
YEREL HABERLER Altın Portakal film gösterimleri, açık havada
İstilacı 2 tür de Akdeniz balıkları arasına girdi
YEREL HABERLER İstilacı 2 tür de Akdeniz balıkları arasına girdi
Kaleiçi'nin maskotu köpek, 4 yavru kediye annelik yapıyor
YEREL HABERLER Kaleiçi'nin maskotu köpek, 4 yavru kediye annelik ...
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine taşlı saldırı: 1 polis yaralı
YEREL HABERLER Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine taşlı ...
Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki gençten bir hafta sonra acı haber geldi
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki gençten bir hafta ...
8 yıl çalışıp ‘yakıtsız çalışan manyetik motor’ yaptılar
YEREL HABERLER 8 yıl çalışıp ‘yakıtsız çalışan manyetik motor’ ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ‘acil olmadıkça gelmeyin’ uyarısı Böcek’in korona virüse yakalanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi binaya girişlerde sınırlandırma getirdi Antalya Büyükşehir Belediyesi: “Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz”
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ‘acil olmadıkça ...
Plajda yürüyen genç kadın aşırı sıcaktan fenalaştı
YEREL HABERLER Plajda yürüyen genç kadın aşırı sıcaktan fenalaştı
Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor Antalya'nın doğa harikası Söğüt Cumasıyaylası, tatilcilerin uğrak noktası haline geldi Gerçek nüfusu 300 iken, yaz aylarında 3 bin oluyor Antalya'nın bin 450 rakımlık yaylası, tatilcilerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek ...
Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı Yücel, evinde izole oldu
YEREL HABERLER Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı ...
Gökyüzü ve Bilim Festivali online olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Gökyüzü ve Bilim Festivali online olarak düzenlendi
CHP il ve ilçe başkanlığı binalarını ziyaretçiye kapadı
YEREL HABERLER CHP il ve ilçe başkanlığı binalarını ziyaretçiye ...
Antalya’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya’da şüpheli ölüm
Antalya’da taş taşıyan kamyon devrildi Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Antalya’da taş taşıyan kamyon devrildi Devrilen ...
Kemer sahiline engelli rampası
YEREL HABERLER Kemer sahiline engelli rampası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X