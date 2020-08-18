Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Yücel, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.
Başkan Yücel'in babası Mehmet Yücel'in de birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-08-18 12:55:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.