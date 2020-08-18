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Antalya yabancılara konut satışında ikinci oldu Türkiye'de 2020 Temmuz ayında 229 bin 357 konut satıldı

İHA

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 olurken, Antalya yabancılara konut satışında ikinci sırada yer aldı.

Antalya yabancılara konut satışında ikinci oldu Türkiye'de 2020 Temmuz ayında 229 bin 357 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 olurken, Antalya yabancılara konut satışında ikinci sırada yer aldı.
Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.
Antalya'da aynı dönemde satılan konut sayısı 8 bin 207 olurken Isparta'da bu rakam bin 84, Burdur’da 552 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.

İpotekli konut satışları 2020 Temmuz ayında 130 bin 721 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 98 bin 636 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 39,1 oldu. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

67 bin 937 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 161 bin 420 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları OcakTemmuz döneminde yüzde 40,5 arttı
OcakTemmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösterdi. OcakTemmuz döneminde ipotekli konut satışı yüzde 313,9 artarak 397 bin 95, diğer satış türlerinde ise yüzde 10,8 azalarak 457 bin 31 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,4 artarak 265 bin 709 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 62,1 artarak 588 bin 417 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 741 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.
OcakTemmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalarak 17 bin 3 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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