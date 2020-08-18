Akıllı mercekle gözlük kullanımına son Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek: "Hasta gözlüksüz olarak hem uzağı hem yakın ve orta seviyeyi net olarak görebilmektedir" "Akıllı mercek sayesinde katarakt oluşumundan kurtulabilir, kataraktın neden olduğu görme azlığı stresinden de kurtulmuş olursunuz"

Akıllı mercekle gözlük ihtiyacının ortadan kalktığını belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek, "Hasta gözlüksüz olarak hem uzağı hem yakın ve orta seviyeyi net olarak görebilmektedir. Ömürlük kalıcı bir mercektir. Numara değişikliği kolay kolay beklenmez" dedi.

Akıllı mercekler hakkında bilgi veren Alanya Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek, merceklerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağladığını söyledi.



“Yaklaşık 10 dakika sürüyor”

Akıllı merceklerin gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığını ifade eden Dilek, “Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir. Akıllı merceği daha çok katarakt olan hastalar tercih etmektedir. Bununla birlikte uzak ve yakın gözlük takmak istemeyen özellikle 45 yaş üstü kişilerde tercih edilmektedir. Operasyon bir göz için 510 dakika sürmektedir. Katarakt alındıktan sonra bir daha tekrarlamamaktadır. İki göz aynı an da yapılmamaktadır. Operasyondan sonra hasta hayatına kaldığı yerden gözlüksüz bir şekilde devam edebilmektedir” dedi.

Akıllı merceğin faydalarına da değinen Op. Dr. Erhan Dilek, şu ifadeleri kullandı:

“Hasta gözlüksüz olarak hem uzağı hem yakın ve orta seviyeyi net olarak görebilmektedir. Ömürlük kalıcı bir mercektir. Numara değişikliği kolay kolay beklenmez. Katarakt olmadan da yapabilirsiniz. Akıllı mercek sayesinde katarakt oluşumundan kurtulabilir, kataraktın neden olduğu görme azlığı stresinden de kurtulmuş olursunuz. Gözlüksüz olarak hayatınıza devam edebilmektesiniz. Yaşam kalitenizi arttırır.”

Akıllı mercek ameliyatını 45 yaş sonrası için tavsiye ettiklerini kaydeden Dilek, “Onun dışında daha genç kişiler için çok yüksek numarası nedeniyle eximer laser ameliyatı yapılamayan hastalar için de iyi bir tercihtir. Bununla birlikte akıllı merceği daha çok kataraktlı ve gözlük takmak istemeyen kişiler tercih etmektedir. Ayrıca katarakt olmayan hastalarda özellikle 4550 yaş civarında artı numarası olan ya da astigmat numarası olan kişilerde de akıllı merceğe duyulan ilgi artmaya başlanmıştır” diye konuştu.



"Normal katarakt ameliyatı gibi"

Akıllı mercek operasyonunun normal katarakt ameliyatı gibi olduğunu belirten Erhan Dilek, “Gözümüzün içindeki doğal mercek çıkarılıp yerine trifokal lens denen akıllı mercekler konuluyor. Yani çok odaklı yakını, uzağı ve orta seviyeyi gösteren akıllı mercekler konarak hastanın net görmesi sağlanmaktadır. Sonrasında katarakt tedavisindeki gibi damla tedavisi uygulanmaktadır. Hayattan koparacak bir durum söz konusu değil. Üç beş gün kadar su değdirmeme durumu dışında bir sıkıntı yok. Hastalar, normal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmektedirler” dedi.

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